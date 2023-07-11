Чого чекати Україні від саміту НАТО: голова правління Мережі ANTS дала відповідь [ Редагувати ]
Україна очікує відповіді від НАТО на подану заявку, підписану президентом, спікером і премʼєром щодо пришвидшеного вступу країни до Альянсу, надану у вигляді формального запрошення. Про це повідомила Ганна Гопко, голова правління Мережі ANTS, у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Це не означає членство завтра та те, що буде задіяна стаття 5. Ми намагаємося прояснити ці маніпуляції. Щойно премʼєр-міністр Трюдо відповідав на питання "Чому Канада не підтримує надання Україні формального запрошення зараз?". За його словами, це буде тільки тоді, коли дозволять умови. Тобто навіть Канада боїться сказати Байдену та Шольцу, що цей саміт у Вільнюсі має стати історичним. Це в інтересах самого Альянсу. Тому що разом з Україною він стане глобальним гравцем", - відповіла пані Гопко.
Також голова правління Мережі ANTS заявила, що на саміті НАТО відбудеться окрема зустріч НАТО-Швеція та представників Індо-тихоокенських країн.
"Тобто з унікальним українським бойовим досвідом, які мають наші ЗСУ, боротьбою з російською агресією протягом 10 років, ми розробили унікальні системи. Ми - країна-інноватор, і це дуже великий плюс для країн НАТО. Перемога України має значення для нашого регіону, для НАТО, а також і для Індо-тихоокенських країн. Що ще потрібно? Це спосіб зупинити російську агресію та не дати їй вийти за межі нашого кордону і росія не використала гібридні методи, - відповіла Ганна Гопко.
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