І таких непокірних хат на шляху забудовника ще щонайменше дві.

У Черкасах знову вирішують долю архітектурної пам'ятки в історичному центрі міста. У 2021-му садибу Вацлава Кринського викупила приватна будівельна компанія і вирішила зводити багатоповерхівку. Та містяни з таким рішенням незгодні. Чи можливо зупинити будівництво? Станіслав Кухарчук продовжить.

От знімають дах. Не мають права ніякого. От шифер накрали.

Ось так шиферина за шифериною, цегла за цеглою, вікно за вікном в історичному центрі Черкас вже третій рік розбирають архітектурну пам'ятку - "Садибу Вацлава Кринського". Офіційна дата зведення будинку 1907 рік - за понад століття він пережив не одне потрясіння. Та купівля пам'ятки будівельною компанією може стати для неї фатальною. На місці садиби забудовник планує зводити висотк, і попри тиск містян відмовлятись від своїх планів не збирається.

Дивіться, ми купляли ж не культурну спадщину, а купляли будинок. - Факт покупки не скасовуває факт статусу.

З 2021 року навколо садиби справжня війна - черкасці протестують проти знесення пам'ятки, управління охорони культурної спадщини й прокуратура позиваються до забудовника. Валентин Титаренко один із тих, хто став на захист Садиби.

Значить тут є повний пакет документів. Наше листування, звернення у всі можливі інстанції.

Цей стос документів Валентин зібрав з 2021 року, коли будівельна компанія вперше вирішила знести садибу. Чоловікові та його однодумцям навіть вдалось добитись, щоб Міністерство культури внесло будинок у реєстр культурних пам'яток місцевого значення. Адже ще з середини 90-х будинок облікований черкаським обласним профільним управлінням, саме як пам'ятка архітектури.

Валентин Титаренко, житель Черкас:

І ось ми бачимо, що в 96 році особняк Вацлава Кринського, або будинок Табачникова №2 іде. Перше - музичне училище, другий - іде цей. Це 96 рік.

Юрій, житель Черкас:

Забор будемо робити від цього будівництва. Дивіться, будинок луснув.

Так пан Юрій намагається захистити хоча б свій будинок від майбутнього будівництва, він мешкає по сусідству. Висотка , яку планує зводити компанія "Надія" стоятиме посеред приватного сектору. Хоча на макеті проєкту жодного будинку забудовник не залишив. Замість хати пана Юрія - одна з секцій багатоповерхівки.

- Це моя хата! - Ви збираєтесь продавати? - Ні, я йому сказав, що не збираюсь продавати будинок.

І таких непокірних хат на шляху забудовника ще щонайменше дві. Щоправда, власник будкомпанії впевнений, що вирішить це питання. Натхнення Андроніку Казаряну надало нещодавнє рішення Київського окружного суду щодо скасування Мінкультом внесення особняка Кринського до реєстру пам'яток. Тепер шлях для будівництва майже вільний.

Рішення то є, але воно зараз у процесі касації, пояснюють в обласному управлінні культури. І навіть якщо реєстрацію садиби не поновлять, то це майже ні на що не вплине.

Андрій Бердецький, завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури Черкаської ОВА:

У пам'ятки все одно залишається статус об'єкта культурної спадщини, вона підпадає під юрисдикцію закону про охорону культурної спадщини, і її власники повинні виконувати певні умови щодо збереження цієї пам'ятки. Протягом минулого місяця на власника ПП "Надія" накладено два приписи управлінням охорони культурної спадщини щодо дотримання вимог охоронного законодавства.

За законом, власник архітектурної пам'ятки, зобов'язаний підписати охоронний договір на неї й стежити за належним станом об'єкта. Садиба облікована обласним управлінням культури, тож компанію "Надія" тепер через суд зобов'яжуть його укласти.

Остап Сидор, перший заступник керівника Черкаської обласної прокуратури:

Органи прокуратури, на підставі цього ж рішення, позиваються з метою зобов'язання укласти охоронний договір - цей об'єкт віднесено належним рішенням до пам'яток культури.

Та поки тривають суди працівники компанії потроху готують на території історичної садиби будівельний майданчик. І не відомо, чи витримає це сама вже напівзруйнована пам'ятка.