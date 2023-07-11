"Це в інтересах Польщі": Дуда прокоментував вступ України до НАТО [ Редагувати ]
Президент Анджей Дуда висловив зацікавленість Польщі у швидкому вступі України до НАТО. Він зазначив, що Україна має сильну армію з великим досвідом. Проте, на саміті у Вільнюсі не буде прийняте таке рішення, оскільки потрібно почекати на завершення конфлікту. Про це президент розповів в інтервʼю виданню BILD.
Потрібно розуміти: якби Україну прийняли до НАТО сьогодні, під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю (статуту НАТО про військову допомогу у разі нападу). Це не лише занепокоєння Німеччини. Це побоювання, яке існує у багатьох країнах", - заявив Дуда.
Президент Польщі також розповів про можливі наслідки, якщо Україна вирішить розпочати мирні переговори з росією.
Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з росією та буде прийнято рішення про проведення миротворчої операції за участю західних солдатів, які, наприклад, стежитимуть за дотриманням режиму припинення вогню, то Польща візьме у ній участь. Якщо це буде рішення НАТО, то ми як відповідальний член Альянсу, підтримаємо це рішення, - зазначив Дуда.
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Володимир Зеленський та Анджей Дуда приїхали до Луцька, щоб вшанувати невинних жертв, які загинули під час Другої світової війни.
Сьогодні відкривається Вільнюський саміт НАТО. У 2008-му році в порядку денного саміту в Бухаресті вперше з'явилося питання про приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак тоді ПДЧ для України так і залишилося лише перспективою.
Чекають у Вільнюсі й Володимира Зеленського. Його візит був під питанням буквально до останньої хвилини. Детальніше про очікування України від саміту у Вільнюсі пропонується переглянути матеріали, які ми підготували.
Серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями - під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це зарано. Серед них називають і Німеччину і несподівано Сполучені штати. Чи так це насправді?
Не НАТО єдиним. Північноатлантичний альянс, звісно, найкраща гарантія безпеки для України. Та є у світі країни, які не є членами блоку, але мають союзників, зобов'язання і, головне, постачальників озброєння. Тож, яка "безпекова модель" підходить Україні? І чи можна говорити про "ізраїльський сценарій" для України?