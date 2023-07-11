Президент Анджей Дуда висловив зацікавленість Польщі у швидкому вступі України до НАТО. Він зазначив, що Україна має сильну армію з великим досвідом. Проте, на саміті у Вільнюсі не буде прийняте таке рішення, оскільки потрібно почекати на завершення конфлікту. Про це президент розповів в інтервʼю виданню BILD.

Потрібно розуміти: якби Україну прийняли до НАТО сьогодні, під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю (статуту НАТО про військову допомогу у разі нападу). Це не лише занепокоєння Німеччини. Це побоювання, яке існує у багатьох країнах", - заявив Дуда.

Президент Польщі також розповів про можливі наслідки, якщо Україна вирішить розпочати мирні переговори з росією.