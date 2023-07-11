В ЄС триває обговорення масштабного пакета фіндопомоги для відбудови України [ Редагувати ]
Обговорення масштабного пакета фінансової допомоги для відбудови України триває в Євросоюзі. Нагадаю, наприкінці червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання на ці потреби 50 мільярдів євро у вигляді спеціального фінансового механізму.
Напередодні міністри ЄС обговорювали, як саме його запустити. А що саме передбачає новий інструмент - дізнавалась Ірина Іванова.
Ірина Іванова, кореспондентка:
Безпрецедентний ідентифікатор агресії з боку росії штовхає Євросоюз на нечувані досі кроки. Рекордні вливання в Україні за мінімальний проміжок часу планують у Брюсселі. Йдеться про відбудову інфраструктури, допомогу в реформуванні, й посилення економіки. Але про все за порядком. І почнімо з того, що таке - цей новий фінансовий механізм.
Механізм для України чи фінансовий інструмент - це комплексна програма, яку Єврокомісія пропонує нашій владі для відбудови та реформування. Вона покриває не лише нагальні потреби уряду, наприклад, у соціальних виплатах, а й довгострокову модернізацію, зокрема, перехід на зелену економіку. У цьому механізмі три компоненти:
- Гранти, кредити, державні гарантії (до 39 млрд євро).
- Інвестування (до 8 млрд євро).
- Технічна допомога (до 2,5 млрд євро).
Фінансова архітектура цього інструменту побудована так, щоб її можна було змінити у разі непередбачених характеристик.
Як саме Євросоюз знатиме куди й скільки направляти ресурсів?
Головним дороговказом стане так званий "План України". Його необхідно розробити нашому уряду разом з Єврокомісією. У ньому пропишуть, який вигляд повинен мати відбудовану й реформовану Україну. По суті план має вбити двох зайців - допоможе Києву усунути сліди війни та підготуватися до вступу в ЄС. Для Євросоюзу відновлення України - це не лише фактична відбудова зруйнованої росіянами майна, а й зміцнення економіки так, щоб держава могла сама себе підтримувати.
Коли цей механізм запрацює і в який спосіб надаватимуть кошти?
Кінця війни ніхто не чекатиме. Програма діє зі січня наступного року і діє до кінця 2027 року. Підтримку урядових програм суворо прив'язують до виконання певних умов з боку України. Держава має забезпечити макрофінансову стабільність, контролювати бюджет, впроваджувати реформи. Обсяг робіт розіб'ють на проміжні кроки й внесуть до графіка з прописаними дедлайнами. Комісія стежитиме за його виконанням і щокварталу допомогою виплати.
Як Євросоюз перевіряти використання коштів?
Для у цьому фінансовому механізмі створили окремий - аудиторський. По-перше, ЄС розраховує на реформу внутрішньої системи контролю в Україні. По-друге, Єврокомісія має право провести вибіркові перевірки на будь-якому етапі будь-якого проєкту. По-третє, працюєте спеціальна ревізійна рада, звітуйте перед Комісією про сумнівні операції.
Трирічна програма підтримки - це об'ємна і кропітка робота, яка вимагає надзвичайних зусиль політиків, дипломатів, економістів, фінансистів - як з ЄС, так і з України. Щоб усе працювати, як годинник, цей проєкт Єврокомісії має пояснити Європарламент і Раду ЄС. Далі Україна представить свій План відновлення, а ЄС у відповідь висуне додаткові умови для його виконання. Після чого Європарламент та Рада ЄС мають схвалити остаточний проєкт.
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