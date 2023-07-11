В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу [ Редагувати ]
По всій Україні сьогодні, 11 липня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського винищувача МіГ-31К.
Станом на 19:16 тривогу оголосили у всіх регіонах нашої країни.
При цьому у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що винищувачі МіГ-31К підняли з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у російській Нижегородській області.
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