Протягом останніх 12 годин російські окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпровської області. Агресор використовував дрони та важку артилерію під час своїх атак. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адмінстрації Сергій Лисак у своєму Telegram.

Від вечора (після 19:00) ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував з дрону і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю, - йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, рятувальники обстежують територію, люди не постраждали.