Ворог 6 разів атакував Нікопольщину дроном та артилерією [ Редагувати ]
Протягом останніх 12 годин російські окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпровської області. Агресор використовував дрони та важку артилерію під час своїх атак. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адмінстрації Сергій Лисак у своєму Telegram.
Від вечора (після 19:00) ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував з дрону і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю, - йдеться у повідомленні.
За інформацією очільника ОВА, рятувальники обстежують територію, люди не постраждали.
по темі
Підрозділи ППО під час нічної атаки у небі Дніпропетровської області знищили дрон-камікадзе "Шахед-136"
Поки воно триває, місцеві самотужки намагаються налагодити водопостачання. Тож, коли чекати на "велику воду"?
У районі реалізується два проекта з відновлення водопостачання
Окупанти скинули авіабомбу на Оріхов Запорізької області, на місце, де видавали гуманітарну допомогу
Окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області