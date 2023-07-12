Російські окупанти продовжують обстрілювати села та міста Харківської області, включаючи використання авіабомб. Так, вони скинули авіабомбу на село Кучерівка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп'янського району було пошкоджено чотири приватних будинки.

Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. У с. Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети, - йдеться у повідомленні.

За даними очільника регіону, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

У селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.