рф "висмоктує всі ресурси": Маляр розповіла, як Кремль краде зерно в України [ Редагувати ]
росія продовжує викрадати українське зерно з окупованих територій України. Так, в Кремлі навіть вже зайнялись "спрощенням" процесу крадіжок.
Про це повідомляє в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Наразі путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території рф", - розповіла вона.
Для цього, за словами Маляр, окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам ветеринарного та фітосанітарного нагляду рф.
"росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - констатувала заступниця міністра оборони.
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