росія продовжує викрадати українське зерно з окупованих територій України. Так, в Кремлі навіть вже зайнялись "спрощенням" процесу крадіжок.

Про це повідомляє в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Наразі путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території рф", - розповіла вона.

Для цього, за словами Маляр, окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам ветеринарного та фітосанітарного нагляду рф.

"росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - констатувала заступниця міністра оборони.