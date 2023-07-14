Кабінет міністрів України призначив Івана Вигівського головою Національної поліції. Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Раніше Вигівський виконував обовʼязки голови Нацполіції.

Що про нього відомо:

Вигівський народився 26 березня 1980 року. У 2003 році він успішно завершив навчання в Національному університеті внутрішніх справ, отримавши диплом спеціаліста за фахом "Правознавство".

З 14 серпня 1999 року до 6 листопада 2015 року Вигівський працював у внутрішніх справах, а потім продовжив свою службу в поліції. У 2021 році його призначили на посаду начальника Головного управління Національної поліції в місті Київ.

Після трагедії, що сталася 18 січня, коли гелікоптер у Броварах зазнав катастрофи, в результаті якої загинули голова МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, Ігор Клименко, тодішній керівник Національної поліції, був тимчасово призначений в.о. міністра внутрішніх справ. На даний момент він вже обіймає посаду голови МВС, а не просто виконує обов'язки.