"Межигірʼя" стане парком-памʼяткою - Міндовкілля [ Редагувати ]
Згідно з урядовим законопроектом №9354, "Межигір'я" буде офіційно визнано парком-пам'яткою. Документ пройшов друге читання в Верховній Раді та отримав підтримку 241 народного депутата. Про це повідомило Міністерство довкілля.
Зазначається, що понад рік тривала активна робота над поверненням колишньої урядової резиденції "Межигір’я" у державну власність.
Було проведено інвентаризацію на території Межигір’я, активи стягнуто рішенням ВАКС у дохід держави. Найголовніше, - напрацьовано проект закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я", - зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.
Законопроєкт передбачає:
- створення парку-пам’ятки "Межигір’я" площею 138,6 га. шляхом повернення земель у державну власність (надаються в постійне користування Парку);
- створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки у сфері управління Міндовкілля;
- збереження біорізноманіття на території парку.
"Нагадаємо, що мальовниче урочище біля Дніпра "Межигір’я" з 1935 року слугує державною резиденцією. Місця, де проживали різні державні діячі, роками були недоступні українцям. Після Революції Гідності "Межигір’я" стало одним з популярних туристичних місць. Тепер кошти від відвідування Парку надходитимуть не в приватні кишені, а Державний бюджет, що в умовах війни надважливо", - йдеться у повідомленні.
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