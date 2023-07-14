Згідно з урядовим законопроектом №9354, "Межигір'я" буде офіційно визнано парком-пам'яткою. Документ пройшов друге читання в Верховній Раді та отримав підтримку 241 народного депутата. Про це повідомило Міністерство довкілля.

Зазначається, що понад рік тривала активна робота над поверненням колишньої урядової резиденції "Межигір’я" у державну власність.

Було проведено інвентаризацію на території Межигір’я, активи стягнуто рішенням ВАКС у дохід держави. Найголовніше, - напрацьовано проект закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я", - зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Законопроєкт передбачає:

створення парку-пам’ятки "Межигір’я" площею 138,6 га. шляхом повернення земель у державну власність (надаються в постійне користування Парку);

створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки у сфері управління Міндовкілля;

збереження біорізноманіття на території парку.

"Нагадаємо, що мальовниче урочище біля Дніпра "Межигір’я" з 1935 року слугує державною резиденцією. Місця, де проживали різні державні діячі, роками були недоступні українцям. Після Революції Гідності "Межигір’я" стало одним з популярних туристичних місць. Тепер кошти від відвідування Парку надходитимуть не в приватні кишені, а Державний бюджет, що в умовах війни надважливо", - йдеться у повідомленні.