Військові контррозвідники СБУ продовжують знищувати ворога на фронті. Втрати ворога поповнили танки, БМП й не тільки. Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму Telegram.

Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що список втрат загарбників поповнили:

3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90,

4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери,

МТЛБ,

зенітна установка,

спостережний комплекс "Муром",

протитанкова гармата,

17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів,

3 одиниці інженерної техніки,

2 БПЛА,

розрахунок FPV-дронів та інше.

Відзначено, що загалом з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.