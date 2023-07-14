В СБУ показали результати роботи на фронті [ Редагувати ]
Військові контррозвідники СБУ продовжують знищувати ворога на фронті. Втрати ворога поповнили танки, БМП й не тільки. Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму Telegram.
Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що список втрат загарбників поповнили:
- 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90,
- 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери,
- МТЛБ,
- зенітна установка,
- спостережний комплекс "Муром",
- протитанкова гармата,
- 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів,
- 3 одиниці інженерної техніки,
- 2 БПЛА,
- розрахунок FPV-дронів та інше.
Відзначено, що загалом з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.
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