Суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

Про це заявила речник Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

За її словами, суд прийняв рішення змінити запобіжний захід митрополиту Павлу з домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня.

Також йому надали можливість внести заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Як зазначав прокурор під час судового засідання, митрополит Павло порушив покладені на нього зобов'язання, оскільки він спілкувався з одним з свідків у його справі.