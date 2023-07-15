російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте є і влучання.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк,

Вона зазначила, що окупанти занепокоєні через ситуацію на Запорізькому напрямку, а також через те, як будуть розвиватися події через річку Дніпро. Тому росіяни атакують прифронтові регіони.

Так, цієї ночі російська армія випустила дрони-камікадзе типу Shahed. Гуменюк зазначила, що у Миколаївській області було збито три безпілотники. Цю інформацію також підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також, за словами Гуменюк, є влучання у Запорізькій області.

"Була потужна робота (у Запорізькій області, - ред.). Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються", - наголосила речниця.

Унаслідок атаки загарбників у Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Є поранений чоловік у стані середньої важкості.

За даними Запорізької ОВА, окупанти атакували Запоріжжя дронами. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

За добу російська армія 45 разів обстріляла Запорізьку область. Зафіксовано руйнування 27 будівель у 15 населених пунктах.