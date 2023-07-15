росія вночі атакували дронами південь України: є влучання [ Редагувати ]
російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте є і влучання.
Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк,
Вона зазначила, що окупанти занепокоєні через ситуацію на Запорізькому напрямку, а також через те, як будуть розвиватися події через річку Дніпро. Тому росіяни атакують прифронтові регіони.
Так, цієї ночі російська армія випустила дрони-камікадзе типу Shahed. Гуменюк зазначила, що у Миколаївській області було збито три безпілотники. Цю інформацію також підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також, за словами Гуменюк, є влучання у Запорізькій області.
"Була потужна робота (у Запорізькій області, - ред.). Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються", - наголосила речниця.
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За даними Запорізької ОВА, окупанти атакували Запоріжжя дронами. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.
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