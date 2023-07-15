На пам'ять про сина! У селі під Кропивницьким мати загиблого захисника частину державної компенсації витратила на ремонт спортзалу школи, де вчився її син.

31-річний Дмитро Щербань, коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся з-за кордону та пішов захищати свою країну. Герой загинув в боях на Луганщині. Його рідні нині хочуть, щоб пам'ять про Дмитра залишились у добрих справах.

Керівник сільської школи під Кропивницьким показує, як ремонтують підлогу в спортзалі. Кошти, а це майже пів мільйона гривень, дала мати загиблого захисника Дмитра Щербаня з державної компенсації.

Віталій Лучанов, завідувач Іванівської філії Соколівського ліцею:

Найперше, що було, це було здивування, тому що людина втратила найближчу, і ці кошти вирішила надати так, щоб її пам'ятали найдовше. Його син навчається в нашому закладі, його племінниці, це як ви знаєте, багатодітна сім'я.

Капітального ремонту цей спортзал не бачив пів століття. Щедрістю родини загиблого захисника тут пишаються усі, і перша вчителька Дмитра також.

Людмила Горбаньова, перша вчителька Дмитра Щербаня:

Тому що люди не меркантильні, тому що ми - українці. І не одна мама б так зробила. Ми це горе розділяємо всім селом, дуже боляче.

Коли почалася велика війна - Дмитро був за кордоном на заробітках. Проте за кілька днів повернувся в Україну. Пішов добровольцем у ЗСУ. Був гранатометником. Загинув на Луганщині восени 2022 року.

Ірина Кучінська, сестра Дмитра Щербаня:

Він все писав, у мене все добре, у мене все є. Останнє було - я за всіма скучив, сильно хочу додому, у мене все буде добре, я не вийду пару днів на зв'язок. І 7 листопада нам повідомили, що він загинув.

Вікторія Кучінська, племінниця Дмитра Щербаня:

Він замінив мені батька, підтримував завжди, ми з ним проводили багато часу, грались. Навіть коли він вже воював, коли переписувались, то він казав: не переживайте, все буде добре. Його це фраза - все буде добре - завжди була присутня в ньому.

Рішення про ремонт спортзалу в пам'ять про Дмитра - родина ухвалювала спільно. Підтримали бажання мами.

Ірина Кучінська, сестра Дмитра Щербаня:

Вона сказала, що хоче, що гроші їй сина не вернуть, треба, щоб згадка була, оскільки він навчався в цій школі, навчалися і мама, і дядя покійний навчався в цій школі, і вона рішила зробить такий вчинок, щоб пам'ять була.

У цій громаді приклад такої благочинності - не перший. На подвір'ї цієї школи встановили дитячий майданчик у пам'ять про ще одного героя-земляка - Анатолія Бузуляка, який загинув захищаючи Україну у 2014 році.