Мати загиблого захисника витратила держкомпенсацію на ремонт спортзалу школи [ Редагувати ]
На пам'ять про сина! У селі під Кропивницьким мати загиблого захисника частину державної компенсації витратила на ремонт спортзалу школи, де вчився її син.
31-річний Дмитро Щербань, коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся з-за кордону та пішов захищати свою країну. Герой загинув в боях на Луганщині. Його рідні нині хочуть, щоб пам'ять про Дмитра залишились у добрих справах.
Керівник сільської школи під Кропивницьким показує, як ремонтують підлогу в спортзалі. Кошти, а це майже пів мільйона гривень, дала мати загиблого захисника Дмитра Щербаня з державної компенсації.
Віталій Лучанов, завідувач Іванівської філії Соколівського ліцею:
Найперше, що було, це було здивування, тому що людина втратила найближчу, і ці кошти вирішила надати так, щоб її пам'ятали найдовше. Його син навчається в нашому закладі, його племінниці, це як ви знаєте, багатодітна сім'я.
Капітального ремонту цей спортзал не бачив пів століття. Щедрістю родини загиблого захисника тут пишаються усі, і перша вчителька Дмитра також.
Людмила Горбаньова, перша вчителька Дмитра Щербаня:
Тому що люди не меркантильні, тому що ми - українці. І не одна мама б так зробила. Ми це горе розділяємо всім селом, дуже боляче.
Коли почалася велика війна - Дмитро був за кордоном на заробітках. Проте за кілька днів повернувся в Україну. Пішов добровольцем у ЗСУ. Був гранатометником. Загинув на Луганщині восени 2022 року.
Ірина Кучінська, сестра Дмитра Щербаня:
Він все писав, у мене все добре, у мене все є. Останнє було - я за всіма скучив, сильно хочу додому, у мене все буде добре, я не вийду пару днів на зв'язок. І 7 листопада нам повідомили, що він загинув.
Вікторія Кучінська, племінниця Дмитра Щербаня:
Він замінив мені батька, підтримував завжди, ми з ним проводили багато часу, грались. Навіть коли він вже воював, коли переписувались, то він казав: не переживайте, все буде добре. Його це фраза - все буде добре - завжди була присутня в ньому.
Рішення про ремонт спортзалу в пам'ять про Дмитра - родина ухвалювала спільно. Підтримали бажання мами.
Ірина Кучінська, сестра Дмитра Щербаня:
Вона сказала, що хоче, що гроші їй сина не вернуть, треба, щоб згадка була, оскільки він навчався в цій школі, навчалися і мама, і дядя покійний навчався в цій школі, і вона рішила зробить такий вчинок, щоб пам'ять була.
У цій громаді приклад такої благочинності - не перший. На подвір'ї цієї школи встановили дитячий майданчик у пам'ять про ще одного героя-земляка - Анатолія Бузуляка, який загинув захищаючи Україну у 2014 році.
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