Як розцінювати результати саміту НАТО у Вільнюсі: експерт дав відповідь [ Редагувати ]
Країни НАТО не перебороли власний острах і вони не готові прийняти бойове зіткнення з ворогом - росією. Про це заявив Олександр Кочетков, політичний аналітик, у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Вони будуть заохочувати, шукати різні відмовки, причини, та казатимуть: "потім, але не зараз". Оцей процес є проекцією остраху цивілізованих країн стосовно росії, ескалації конфлікту, війни з росією... Головне, що треба розуміти, - вони поки що не перебороли нерозуміння того, що це не українська війна, це їхня війна також. Це не війна росії проти України. Це війна новітніх варварів проти усього цивілізованого світу, - сказав експерт.
Він також зазначив, що НАТО не допомагає Україні. Допомогу надають країни, які входять в цей Альянс.
Країни "Великої сімки" реально допомагають. Те, що вони зробили декларацію на підтримку України - це важливо. Допомога йде від них і вона буде продовжуватись. Бажання надавати нам зброю - це проекція ситуації на фронті. Тобто наші партнери і союзники вважають, що ситуація сприятлива.
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