Країни НАТО не перебороли власний острах і вони не готові прийняти бойове зіткнення з ворогом - росією. Про це заявив Олександр Кочетков, політичний аналітик, у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Вони будуть заохочувати, шукати різні відмовки, причини, та казатимуть: "потім, але не зараз". Оцей процес є проекцією остраху цивілізованих країн стосовно росії, ескалації конфлікту, війни з росією... Головне, що треба розуміти, - вони поки що не перебороли нерозуміння того, що це не українська війна, це їхня війна також. Це не війна росії проти України. Це війна новітніх варварів проти усього цивілізованого світу, - сказав експерт.

Він також зазначив, що НАТО не допомагає Україні. Допомогу надають країни, які входять в цей Альянс.