Перезапуск, переатестація і зміна підходів у роботі стали окремим маяком МВФ. Про це заявив Тарас Котов, голова Ради громадського контролю БЕБ, у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Варто почати з того, що таке загалом Бюро економічної безпеки. БЕБ - це той самий орган нового зразка. Крім того, він мав виконувати суто аналітичну функцію, тобто відмовитись від старого зразка роботи на кшталт постійних обшуків, витребування документів і робити свої висновки з певними проблемами з платниками податків суто на базі аналітичної роботи. Відповідно, з цим зараз є проблема.

Тарас Котов також пояснив, які вимоги висунули у МВФ.