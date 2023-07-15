Які вимоги висунули у МВФ до Бюро економічної безпеки: Котов дав відповідь [ Редагувати ]
Перезапуск, переатестація і зміна підходів у роботі стали окремим маяком МВФ. Про це заявив Тарас Котов, голова Ради громадського контролю БЕБ, у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Варто почати з того, що таке загалом Бюро економічної безпеки. БЕБ - це той самий орган нового зразка. Крім того, він мав виконувати суто аналітичну функцію, тобто відмовитись від старого зразка роботи на кшталт постійних обшуків, витребування документів і робити свої висновки з певними проблемами з платниками податків суто на базі аналітичної роботи. Відповідно, з цим зараз є проблема.
Тарас Котов також пояснив, які вимоги висунули у МВФ.
Ми заявляли про те, що має змінитись процедура конкурсного відбору та має змінитись філософія органу. Перезапуск, переатестація і зміна підходів у роботі стали окремим маяком МВФ, який ми зобовʼязані виконати. Там є ряд зрозумілих простих вимог, а саме: підсилення і зміна в частині прозорості конкурсного відбору. Також МВФ вимагає переатестації.
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