В Харкові в результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу загинула одна людина. При цьому отримали поранення семеро осіб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 російські окупанти завдали ракетний удар по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - всі працівники промислового підприємства.