У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина [ Редагувати ]
В Харкові в результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу загинула одна людина. При цьому отримали поранення семеро осіб.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.
За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 російські окупанти завдали ракетний удар по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.
Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.
Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - всі працівники промислового підприємства.
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