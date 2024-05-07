Курс долара падає четвертий день поспіль [ Редагувати ]
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2966 грн за 1 долар (-0,0595 грн).
Курс євро становитиме 42,3087 гривень за 1 євро (-0,0896 грн).
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