Посли ЄС погодили відправку заморожених російських активів Україні [ Редагувати ]
Посли Європейського союзу сьогодні, 8 травня, дійшли згоди щодо останнього кроку перед відправкою заморожених російських активів Україні.
Про це повідомляє у Twitter (X) кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС погодили останній крок - відправку арештованих надприбутків від російських державних активів, які заморожені в Європейському союзі, до України". - повідомив журналіст.
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