Британія висилає військового аташе рф і позбавляє дипстатусу об'єкти нерухомості [ Редагувати ]
Влада Великої Британії вирішила вислати російського військового аташе та позбавити дипломатичного статусу деякі об'єкти нерухомості. Про це заявив британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі, виступаючи у Парламенті, передає Reuters.
Він пояснив цей крок відповіддю на шкідливу діяльність" росії у королівстві. Російського військового аташе Клеверлі назвав "неоголошеним офіцером військової розвідки".
Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості, що належать росії у Великій Британії, у тому числі будинок Seacox Heath House, що належить росії об'єкт у Сассексі, а також торгово-оборонний сектор у Хайгейті, який, на нашу думку, використовувався з розвідувальною метою.
Британський міністр додав, що уряд країни також запроваджує нові обмеження для російських дипломатичних віз. Так, буде обмежена тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії.
Минулого тижня агентство Reuters опублікувало інтерв'ю з міністром закордонних справ Британії Девідом Кемероном. У ньому Кемерон говорив про право України завдавати ударів по росії британською зброєю.
6 травня британського посла в росії Найджела Кейсі викликали до МЗС рф і висловили йому "рішучий протест" через заяви Кемерона.
Нагадаємо, Чехія офіційно відкликала свого посла у росії.
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