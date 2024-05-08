Фотографії українського солдата, який захищає Україну у війні проти росії, представили у Норвічі, Велика Британія. На виставці "Біль і боротьба" показали понад 130 фотографій, які демонструють вплив війни на українців та їхні громади.

Про це повідомляє BBC.

Старший сержант Роман Наумов, який зараз служить в українській армії, почав професійно займатися фотографією у 2015 році. З лютого він перебуває на сході України.

Вона про силу і безмежність наших солдатів, про героїв, на чиїх плечах зараз лежить захист країни, - сказав Наумов.

Зазначається, що виставка організована майором Олександром Бєловим, начальником управління зв'язків із засобами масової інформації Збройних Сил України.

Сержант Наумов сподівається, що вона підвищить обізнаність про вплив війни на громадян.

Деякі міста на сході країни повністю зруйновані, майже всі великі міста постраждали від ракет і безпілотників. Тисячі людей втратили домівки, тисячі загинули. Це про нашу боротьбу за свободу… це про силу і незмірність наших воїнів, про героїв, на чиїх плечах зараз захист країни… Тоді, у найважчі перші дні, ми вижили не завдяки зброї, не завдяки лідерам, а перш за все завдяки нашій єдності, - сказав він.

43-річний старший сержант Наумов народився в Києві і вперше служив в українській армії у 1999 році, а потім знову призвався у 2023 році. Спочатку він був направлений до Об'єднаного прес-центру Північних сил оборони. У лютому 2024 року його відправили на лінію фронту на сході України.

Майстер сержант Наумов сказав, що вдячний за підтримку, яку Сполучене Королівство надало народу України.

Тоді в найважчі перші дні ми вижили не через зброю, не через лідерів, а перш за все через нашу єдність.

Виставка триватиме протягом 3-31 травня на площі Топера, Торн-Лейн, Норвіч.