Саме для 3-батальйону 79 ДШБр команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошувала збір на позашляховик. Завдяки вашим донатам автомобіль придбали, відремонтували та вже передали у підрозділ, де він нестиме службу.

На жаль, війна продовжується і нашим захисникам потрібна допомога. Тому не залишайтесь байдужими і допомагайте ЗСУ.

Ми не зупиняємось, та збираємо на ФПВ дрони для 79 Таврійської ОДШБр. Долучайтесь

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