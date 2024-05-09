Кінокомпанія Warner Bros. випустить перший фільм з нової серії кінокартин за мотивами "Володаря перснів" у 2026 році. Про це повідомив генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав, пише Variety.

Новий фільм з робочою назвою "Володар перснів: Полювання на Голлума" буде присвячений Голлуму, якого в оригінальній кінотрилогії зіграв актор Енді Серкіс. У новій стрічці він повернеться до ролі, а також виступить режисером.

Режисер і сценарист фільмів "Володар перснів" і "Хоббіт" Пітер Джексон, а також його співавтори за сценарієм Френ Уолш та Філіпа Бойєнс виступлять продюсерами нового фільму та візьмуть участь у кожному етапі роботи над картиною.

Проект перебуває на ранній стадії розробки сценарію і "досліджуватиме сюжетні лінії, які ще доведеться розповісти". Гендиректор Warner Bros. Discovery зазначив, що "Володар перснів" - "одна з найуспішніших і шанованих франшиз в історії", яка представляє "значні можливості" для кінотеатрального бізнесу.

Про те, що Warner Bros. збирається зняти серію нових фільмів у рамках всесвіту "Володаря перснів" та за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна, компанія повідомила у лютому 2023 року.

Попередні шість фільмів Пітера Джексона за мотивами творів Толкіна - " Володар кілець" та "Гоббіт" - зібрали у світовому прокаті майже $6 млрд - приблизно $3 млрд за кожну трилогію. У 2004 році заключний фільм "Володар перснів: Повернення короля" отримав 17 премій "Оскар", у тому числі в номінаціях "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".

У 2022 році на стрімінг-сервісі Amazon Prime Video вийшов перший сезон серіалу "Володар перснів: Персні влади" за мотивами всесвіту Толкіна. Дія "Персня влади" розгортається за тисячі років до трилогій Джексона.