Високопосадовець АТ «ДТЕК Одеські електромережі» міг передавати росіянам інформацію про результати обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Про це стало відомо із матеріалів справи, зібраних слідчими Служби безпеки України та оголошених у рамках засідання Приморського районного суду Одеси, яке пройшло 15 березня 2024 року.

Співробітники СБУ встановили, що начальник відділу з управління проєктами ДТЕКу не лише виправдовував російську агресію та поширював ворожу пропаганду в телеграм-чатах, а й зливав третім особам інформацію про результати обстрілів електричних підстанцій, терміни їх ремонту, а також структури об'єднаної енергетичної системи України та ступеня її ушкодження.

За сукупністю зібраних доказів, підозрюваному ставлять у провину відразу три статті Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114 (Перешкода законній діяльності Збройних сил України), ч. 2 ст. 436-2 (Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян України).

За підсумками засідання слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого СБУ та відправив уродженця Харкова під цілодобовий домашній арешт на два місяці.