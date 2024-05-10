Державне агентство з питань кіно призначило кінорежисера, продюсера Андрія Дончика генеральним директором державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка". Про це повідомило Держкіно.

"З метою забезпечення ефективного функціонування Державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", Державне агентство України з питань кіно наказом від 08.05.2024 року № 46-к/тр призначило на посаду генерального директора Кіностудії імені Олександра Довженка - Андрія ДОНЧИКА.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та роз’яснення Міністерства економіки України керівники суб’єктів господарювання державного сектору економіки під час воєнного стану призначаються без конкурсного відбору строком не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Андрій Віталійович Дончик - український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю (1992 рік), член Національної спілки кінематографістів, Голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.

Розпочав свою професійну діяльність асистентом режисера Київської кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Як режисер Дончик створив наступні фільми: "Володимир Сосюра" (1983), "Загибель богів" (1988), "Кисневий голод" (1992) і "Украдене щастя" (2004).

На телебаченні був режисером програм "Телеманія" (1996), "Без табу" (1997). З 1999 року до травня 2004 року працював головним режисером каналу "1+1".

У 2016-2018 роках був членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Дончик є художнім керівником курсу, професором кафедри режисури кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.

Нагадаємо, на початку квітня Євген Нищук очолив театр імені Франка в Києві.