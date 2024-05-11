Сили оборони здійснюють вогневе ураження на Харківщині та мають завдання здійснити наступ ворога, - ОСУВ "Хортиця" [ Редагувати ]
Сили оборони відбили за минулу добу девʼять російських атак на Слобожанському напрямку.
Про це у суботу, 11 травня, розповів Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця", підполковник в ефірі телемарафону.
"В ОСУВ Хортиця додався ще один напрямок - це Слобожанський. Там станом на ранок було відбито девʼять ворожих атак - це населені пункти Стрілецьке, Красне, Огірцеве Харківської області", - сказав речник ОСУВ Хортиця.
За інформацією Генерального штабу, станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ і знищити повністю окупантів. Наразі на тих ділянках тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи, сказав Волошин.
"Там ворог застосував піхоту та техніку. Також тривають бої за прикордонні населені пункти, які перебувають практично у сірій зоні - це Стрілече, Пильне, а також район населених пунктів Олійникові та Огірцеве. Сили оборони України діють на підготовлених рубежах, здійснюється вогневе ураження", - підсумував Волошин.
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