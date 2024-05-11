HIMARS для України. Незабаром Збройні сили отримають три додаткові пускові установки для реактивних систем залпового вогню. Від Німеччини та Сполучених Штатів. Про це оголосив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона. Подробиці - далі.

Демонстрація трансатлантичної єдності. Зокрема, щодо підтримки України. Так сформулювали мету візиту міністра оборони Німеччини до Сполучених Штатів європейські ЗМІ. Берлін та Вашингтон - основні донори військової допомоги - підтвердили: Київ може й надалі розрахувати на підтримку.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Після США, Німеччина - друга за обсягами надання військової допомоги Україні, яка протистоїть агресії путіна. Тільки цього року вона виділила на це понад 7 мільярдів. Берлін також передав критично важливі системи ППО та артилерію. Ми продовжимо наше тісне партнерство, щоби гарантувати - Україна матиме усе, необхідне їй для успіху на полі бою.

Так, на фронті незабаром з'являться три нові пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. В американців для України їх куплять німці.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Я можу підтвердити, що у співпраці з американцями ми доправимо в Україну три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть із запасів збройних сил США, ми їх оплатимо.

Ще одна тема переговорів - посилення обороноздатності Північноатлантичного альянсу. Особливо його східного флангу.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Німеччина та Сполучені Штати не тільки поділяють цінності свободи та демократії, а й відповідальність за безпеку та захист євроатлантичного регіону. Разом з іншими союзниками по НАТО - ми суттєво збільшуємо наші інвестиції в оборону.

Цьогоріч Німеччина вперше виділила на оборону два відсотки ВВП. Про такий цільовий показник члени НАТО домовилися ще десять років тому, після анексії росією українського Криму. І вперше в сучасній історії країни - німці почали розміщувати своїх вояків за кордоном на постійній основі. У Литві, на східному фланзі НАТО. Солдатів Бундесверу, які вже там, на цьому тижні провідав канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Німеччина твердо стоїть на боці країн Балтії. Це чіткий сигнал: ми відповідаємо один за одного згідно з домовленостями в рамках НАТО. Це означає, що будемо боронити один одного. І всі держави можуть бути впевнені - ми захистимо кожен квадратний сантиметр їхньої території.

На східному фланзі НАТО Німеччина розквартирує бригаду, яку оснастять найсучаснішою технікою. П'ять тисяч військовиків прибуватимуть в Литву поетапно, починаючи з осені. Триватиме цей процес, попередньо, два з половиною роки.