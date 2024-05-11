Від 3 до 7 тижнів - у такі терміни Ф-16 надійдуть до України. Про таке повідомляють у західних військових джерелах. Графік постачань розробляють союзники по НАТО - Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія.

Наразі українські пілоти проходять посилене навчання, а подекуди завершують тренування. Точних дат, коли українське небо закриють американські винищувачі не називають. Як триває підготовка - розкаже Анна Басова.

Орієнтовні терміни поставок до України літаків Ф-16 назвало британське видання "Зе Стендерд" - посилається на високопоставлене військове джерело. З якої країни прилетять, поки невідомо. Попередньо на озброєння Повітряних сил ЗСУ надійдуть 45 американських винищувачів. Чи не найактивнішим лобістом і постачальником новітньої авіації стали Нідерланди. Минулого місяця три їхні борти прибули до Румунії - для навчання українських бойових пілотів.

Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів:

Мета - розпочати поставки літаків цього літа. З міркувань безпеки ми не розголошуємо точну кількість пілотів, які в нас навчаються. Та з союзниками погоджено графік, зокрема, з Данією та Норвегією.

Деякі пілоти навчання на Ф-16 практично завершили. І зможуть стати на виконання бойових завдань, щойно прибудуть до України. Ідеться передусім про тих, хто вже багато місяців тренується на данській військовій базі "Скрідструп". Кажуть, перспектива бити ворога - найкраща мотивація.

"Мунфіш", український пілот:

Ми багато тренуємося, багато літаємо, готуємося до завдань. Королівські ВПС Данії взяли на себе дуже відповідальну місію навчити нас цього - і я можу хіба що уявити, як їм непросто щодня готувати нас до нашої головної місії.

На тому, що сучасні винищувачі з'являться раптово, сходяться як українські, так і західні експерти. Мовляв, це стане відчутно й без оголошень - адже російські літаки почнуть інтенсивніше падати поблизу українських кордонів. Також ефективніше відбиватимуться й повітряні атаки ворога. Адже застарілі Су-34, з яких ворог гатить по Україні ракетами Х-59 та Х-69, не можуть конкурувати з американською військовою технікою.

Ян Дам, генерал-майор, командувач Королівських ВПС Данії:

Ф-16 справді може конкурувати з найкращими західними винищувачами. І я впевнений, що українські ВПС вдало скористаються цим шансом.

Ф-16 - сучасний багатоцільовий американський винищувач, здатний блискавично маневрувати та нести великий асортимент боєприпасів. Торік улітку коаліція країн НАТО погодилася безкоштовно надати Україні частину свого авіапарку бойових літаків. 24 борти надійдуть від Нідерландів, також долучаться Данія, Бельгія та Норвегія.