За минулу добу внаслідок російських обстрілів Херсонської області одна людина загинула, шестеро постраждали. 10 травня близько 23:00 армія рф завдала авіаудару по центру Тягинської громади. Загинув 26-річний місцевий житель, поранення отримала 61-річна жінка.

Ще двоє чоловіків постраждали через свою необачність, коли скинули артилерійський снаряд з горища.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Росіяни продовжують обстрілювати прибережні райони. Знову у нас є постраждала - в селі Садове внаслідок артобстрілу. Будемо чекати подробиць, поки довезуть людину до лікарні.

У Тягинці двоє постраждалих - одна жінка і чоловік, чоловік, нажаль, загинув. Це внаслідок скиду з дрона і авіабомби, яка поцілила в будинок. Також ще одна керована авіабомба вдарила по Херсону, по адмінбудівлі.

На щастя, без постраждалих, але є значні руйнування у будинках поряд. За вчорашню добу 13 населених пунктів плюс Херсон були під обстрілом. Четверо постраждалих.

Двоє чоловіків через свою необачність постраждали внаслідок вибуху снаряда, який вони кинули з горища будинку. Можливо, вони не знали.

Ще двоє постраждалих, дві жінки, одна в Козацькому, одна в Веселому. Одна жінка постраждала внаслідок влучення в будинок FPV-дрона Інша внаслідок російського мінометного обстрілу", - розповів речник Херсонської ОВА.