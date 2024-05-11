Ворог б'є по Херсонщині: один загиблий, шестеро поранених (відео) [ Редагувати ]
За минулу добу внаслідок російських обстрілів Херсонської області одна людина загинула, шестеро постраждали. 10 травня близько 23:00 армія рф завдала авіаудару по центру Тягинської громади. Загинув 26-річний місцевий житель, поранення отримала 61-річна жінка.
Ще двоє чоловіків постраждали через свою необачність, коли скинули артилерійський снаряд з горища.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Росіяни продовжують обстрілювати прибережні райони. Знову у нас є постраждала - в селі Садове внаслідок артобстрілу. Будемо чекати подробиць, поки довезуть людину до лікарні.
У Тягинці двоє постраждалих - одна жінка і чоловік, чоловік, нажаль, загинув. Це внаслідок скиду з дрона і авіабомби, яка поцілила в будинок. Також ще одна керована авіабомба вдарила по Херсону, по адмінбудівлі.
На щастя, без постраждалих, але є значні руйнування у будинках поряд. За вчорашню добу 13 населених пунктів плюс Херсон були під обстрілом. Четверо постраждалих.
Двоє чоловіків через свою необачність постраждали внаслідок вибуху снаряда, який вони кинули з горища будинку. Можливо, вони не знали.
Ще двоє постраждалих, дві жінки, одна в Козацькому, одна в Веселому. Одна жінка постраждала внаслідок влучення в будинок FPV-дрона Інша внаслідок російського мінометного обстрілу", - розповів речник Херсонської ОВА.
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