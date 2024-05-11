Окупанти вночі запустили КАБи по Херсонщині: є загиблий та поранена [ Редагувати ]
Уночі перед 11 травня російські війська здійснили авіаційні атаки на мирні населені пункти Херсонської області. Про це повідомив глава Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.
Окупанти випустили керовані авіабомби по різних районах, включаючи Тягинці у Бериславському районі. Слідство встановило, що удар був завданий російською армією близько 23:00 10 травня.
Унаслідок цього загинув 26-річний місцевий житель, чиє тіло вдалося деблокувати з-під завалів лише вранці.
Також постраждала 61-річна жінка, яку медики надали допомогу на місці, але від госпіталізації вона відмовилась.
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