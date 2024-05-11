alyona alyona та Jerry Heil оголосили про запуск кампанії зі збору коштів на відбудову Великокостромської гімназії. Її розбила російська армія ракетним ударом ще в жовтні 22-го. Будівля вщент зруйнована. Українські зірки планують зібрати 10 мільйонів гривень. Збір триватиме до 25 травня.

Наша кореспондентка Олена Мендалюк поїхала в гімназію та поспілкувалась з учнями та вчителями.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Ось ці руїни - це колишня спортивна зала Великокостромської гімназії. Російська армія тричі намагалась її зруйнувати. Била з танків, САУ у жовтні 2022 поцілила ракетою і зруйнувала все вщент.

Там на тій стіні стояли шафи, парти стояли в три ряди. Дошка висіла. Все було сучасне, сучасна дошка, самі сучасні парти.

Тетяна Богомолова - вчителька молодших класів біля руїн свого класу розповідає, який він мав вигляд до російського влучання. У ньому вона виховувала учнів молодших класів майже 30 років. Зараз же усе під завалами.

Тетяна Богомолова - вчителька початкових класів:

Сльози котилися градом, я не думала, що таке може бути, де я все життя пропрацювала ходила у цю школу, і от таке отримала.

Востаннє тут учні були 23 лютого 22 року. І за кілька днів ворог захопив Херсонщину, лінія фронту була за кілька кілометрів від Великої Костромки. Обстріли рідного села чула і 9-класниця Діана. Бачила, як росіяни розгромили її рідну школу.

Зараз ми заходимо в клас англійської мови. Як ми бачимо, тут сліди від осколків, нічого не залишилося. Тут була стіна - в неї влучили з САУ. Тут була шафа, де зберігались наші зошити, ми пам'ятаємо де, що було. Тут була дошка, звісно, що вона зараз просто так стоїть - і слід від попадання снаряда танку. Підіймаємося на другий поверх, тут немає нічого: ні стіни, ні вікон, як ви бачите. Це в нас був кабінет медичної сестри, також можна побачити, що він зруйнований. Картини малювали наші вчителі. Тут була роздягальня маленьких діток. Деякі речі забрали, деякі лишилися. Тут у нас був кабінет завуча. Тут залишилися зошити наші. Навчалася я, починаючи з 5 класу, тут. Це клас біології та хімії. - Де стояла твоя парта? - Біля того вікна. Парти зараз прибрані, але сиділа біля того вікна більшість часу. Повиносили реактиви, малюночки, те, з чим ми працювали...

Спогади - це все, що залишилося в учнів Великокостромської школи. Стіни зруйнувала російська армія. Але місцеві вірять - тут знову дзвенітимуть дитячі голоси.

Діана Барабаш - школярка:

Хоча я і в 9 класі, вже випускниця. Але я хочу, щоб інші діти навчалися в тому приміщенні де навчалася я. Хоча воно і буде нове, але хочу, щоб у них було дитинство краще за моє.

Збір коштів на відновлення навчального закладу оголосили українські зірки.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Зараз ми бачимо, що на Євробаченні беруть участь Альона Альона й Джері Гейл, вони також беруть участь у зборі коштів до реконструкції, відновлення нашої школи. Такі відбудови ми плануємо коштом інвесторів, і зараз ми працюємо у цьому напрямку. Дуже багато з'являється закордонних інвесторів, які готові допомагати. Зараз в процесі підготовки документів, прорахунку і щодо можливих відновлень.

Відновлювати Великокостромську гімназію потрібно капітально, пояснює староста. Тут пошкоджено все - стіни, вікна, дах, перекриття. Потрібні десятки мільйонів гривень.

Ольга Шайтанова - староста Великокостромського старостинського округу:

На сьогодні я знаю про суму приблизно 70 мільйонів гривень. 10 мільйонів, які сьогодні збирає UNITED24 разом з Альона Альона і Джері Гейл - це їхній внесок в загальну суму, яка буде необхідна для реконструкції нашого навчального закладу - вставити вікна, ремонт даху, відновлення систем водопостачання, електропостачання. Купити меблі.

Завдяки українським співачкам, про біду Великої Костромки дізнається весь світ, каже завідувачка гімназії.

Ольга Дашко - завідувач Великокостромської гімназії:

Це дуже така визначна подія, і зараз стежимо за виступами наших дівчаток. Колеги зразу плакали й діти. Кажуть, як може весь світ збирати для нас гроші? Так, так збирають. Навіть не є надія, а ми вже впевнені.

Велика Костромка залишається у небезпечній зоні - лінія фронту лише за 20 кілометрів. Все ж дотримуючись правил безпеки Євробачення дивитимуться усім селом.