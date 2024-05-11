Тримання під вартою із можливістю внесення застави. Таке рішення суд ухвалив у справі щодо чоловіка, який днями в Броварах влаштував сварку з поліцейськими. Під час засідання з'явилися неочікувані деталі. Про них - у наступному матеріалі.

Це відео у четвер облетіло соцмережі. Конфлікт поліцейських з відвідувачем одного із закладів харчування на Київщині. Погрози та брязкання зброєю.

Чоловік зрештою ховає пістолет, але градус сутички не падає!

Згодом правоохоронці затримують чоловіка.

У поліції повідомили: на момент конфлікту чоловік був нетверезим. У п'ятницю вдень розпочинається судове засідання, затриманому обирають запобіжний захід. Підозра - хуліганство, погрози вбивством поліцейському та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Руслан Яремчук, адвокат:

У засобах масової інформації, в соціальних мережах публікується недостовірна інформація про те, що Журавель Віктор Федорович являється раніше судимим кримінальним авторитетом, яка не відповідає на сьогодні дійсності, оскільки Журавель Віктор Федорович являється раніше несудимим військовослужбовцем Збройних сил України.

Нові подробиці. Вони викликають юридичну полеміку сторін захисту та обвинувачення.

Було визнано винним та призначено покарання на 13 років волі. Також в матеріалах справи наявна ухвала від... - Ваша честь, прокурор вводить в оману. Згідно з вимогою про судимість цей вирок був скасований... - Я ще не закінчив. - Ухвалою апеляційного суду у 2013-му році. - Потім заперечення. - від 1.02.23 про те, що справа відносно 3 обвинувачених в тому числі й Журавля зупинена у зв'язку з тим, що він проходить військову службу до моменту звільнення його.

Прокурор наполягає на запобіжному заході - два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави. Такий варіант не задовольнив побратимів Віктора Журавля, які прийшли підтримати командира і клопотали про взяття його на поруки.

Він поводитися як лідер, завжди попереду нас, завжди веде нас правильно, ми довіряємо повністю. У нас підрозділ дуже сильно злагоджений, напрацьований.

Дружина Журавля демонструє нагороди чоловіка та подяки від командування. Але позиція сторони обвинувачення - непохитна. Прокурор акцентує на ризиках - підозрюваний на свободі може спробувати впливати на свідків чи переховуватися, а ще ігнорувати подальші засідання суду у справі.

Складається таке враження, наче орган досудового розслідування та прокуратура у всьому винна. Але з огляду на суспільне обурення та ті відео, що були в мережах, ті, які вилучені й оглянуті, підтверджують дійсно вчинення неправомірних дій по відношенню, хуліганських дій, інших незаконних дій стосовно працівників поліції

Віктор Журавель, підозрюваний:

Я даю слово, отвєчаю, визовете, я приїду - на всі слідчі дії, ховаться, прятаться не буду. Меня переповняють емоції, да, натворив дєлов, дурачок - каюсь. Мене що було судити, що я плювався, орав, кричав? Да, било. Но бить кого-то, угрожать кому-то... Пістолєти на меня направили, я сказав: "Я військовослужбовець, і у меня пістолет єсть, смотрітє. Так що стрєляться будем?!" Потом поховалі їх назад".

Суддя задовольнив клопотання прокурора частково. Підозрюваного триматимуть під вартою 60 днів або він може внести заставу - 242 тисячі гривень.

Руслан Яремчук, адвокат:

Соломонове рішення, яке дозволило, мабуть, що і забезпечити інтереси суспільства, а на моє переконання - найголовнішим суспільним інтересом на сьогодні є те, щоби Віктор Федорович з його знаннями, навичками, вміннями все-таки захищав батьківщину.

Владислав Канюка, прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони:

На даний час вирішується питання про апеляційне оскарження щодо запобіжного заходу тримання під вартою в частині обрання застави.

Прокурор наголошує: апеляцію подадуть найближчим часом.