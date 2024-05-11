Під час весняної польової кампанії в Україні вже засіяно майже 10 млн га. Прогноз врожаю на цей сезон - 76 млн тонн, для порівняння в 2023 році зібрали 82 млн тонн. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник Голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Є дуже непогана статистика за 2024 рік, тому що вже більше 108 тис. га передано в обробіток і відповідно значна частина цих полів буде засіяна. Сподіваюсь, під час озимої кампанії, на осінь ця кількість ще збільшиться.

Відповідно, врожайність в Україні на 2025 рік буде значна краща, ніж була в 2024 році. 2024 рік буду трошки менший за врожайністю порівняно з 2023 роком. Для прикладу, якщо ми в 2023 році акумулювали зернових олійних культур в межах 82 млн тонн, то прогнози на цей сезон сягають порядку 76 млн тонн.

Що важливо відзначити, це жодним чином не відобразиться на продовольчій безпеці України. Це частково відобразиться на експортному потенціалі, отже на валютній виручці...

Якщо говорити про всю територію України, то проблема номер 1 - фінансування, відсутність обігових коштів. Чому їх немає - тому що ціна на зернові в середині України є значною нижчою, ніж ринкові ціни. Відповідно ця відсутність обігових коштів не дозволяє виробникам у повній мірі бути підготовленими у контексті закупівлі всіх необхідних елементів, відповідна якість посівів буде трошки гірша, відповідно врожайність буде менша...

У цьому сезоні посівна стартувала раніше завдяки погодним умовам, особливо південь України розпочав свою посівну кампанію значно раніше. Але жодним негативним фактором це не стало, це прискорило хід робіт, але коли в середині квітня розпочалися дощі, вони трохи сповільнили роботу...

В принципі по всій території України ми рухаємося досить рівно, на сьогоднішній день вже засіяно 10 млн ранніми культурами - це зернобобові, зернові, олійні. І якщо дивитися на аналог минулого року, ми засіяли 12 млн га. Тобто ми розуміємо, що до кінця травня відбуватиметься кампанія, і в принципі ми маємо вийти на ті показники, які були в минулому сезоні", - розповів Денис Марчук.