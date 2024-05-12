Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16 [ Редагувати ]
Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні.
"Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні", – повідомило джерело.
Зазначається, що Україна шукала винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти перевазі росії в повітрі впродовж понад двох років війни. Джерело не уточнило, яка саме країна постачатиме літаки.
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