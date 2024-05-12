Обвал багатоповерхівки у Бєлгороді: у ЦПД не виключають провокацію росії [ Редагувати ]
Вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді, внаслідок якого обвалився цілий під'їзд, може бути провокацією з боку російської федерації.
Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрія Коваленка.
Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності, - констатував він.
Коваленко не виключив, що це може бути провокація росії або інформаційна акція для наслідування подальших ударів по житлових будинках в українських містах. Також, на його думку, це може бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз використовує в своїх інтересах, стверджуючи, що це був обстріл будинку.
Нагадаємо, під час обстрілу міста Бєлгорода один з снарядів потрапив у багатоповерхівку, під завалами якої можуть знаходитися люди.
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