Вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді, внаслідок якого обвалився цілий під'їзд, може бути провокацією з боку російської федерації.

Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрія Коваленка.

Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності, - констатував він.

Коваленко не виключив, що це може бути провокація росії або інформаційна акція для наслідування подальших ударів по житлових будинках в українських містах. Також, на його думку, це може бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз використовує в своїх інтересах, стверджуючи, що це був обстріл будинку.

Нагадаємо, під час обстрілу міста Бєлгорода один з снарядів потрапив у багатоповерхівку, під завалами якої можуть знаходитися люди.