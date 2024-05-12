Окупанти до Вовчанська не заходили, ворог обстрілює місто - ОСУВ "Хортиця" (відео) [ Редагувати ]
Інформація про начебто захід російських військ до Вовчанська Харківської області не підтверджується. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Влада Вовчанська спростувала інформацію про захід окупантів у місто. Наразі там тривають обстріли та бої. Це очільник міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що інформація про присутність окупантів у місті офіційно непідтверджена, там наразі працюють наші Сили оборони.
Так речник ЗСУ прокоментував допис у Facebook військослужбовця Дениса Ярославського, який стверджує, що у Вовчанську "почались вуличні бої, місто оточують" росіяни.
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