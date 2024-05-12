Трейлер хорору "Тихе місце: День перший"

Кінокомпанія Paramount Pictures представила другий повноцінний трейлер "Тихе місце: День перший" (A Quiet Place: Day One).

"Тихе місце: День перший" - приквел оригінального хорору "Тихе місце". Новий фільм розповість про перші дні вторгнення на Землю сліпих іншопланетян, які винищують людей, орієнтуючись лише на слух. У центрі сюжету хлопець Ерік та дівчина Сем, які намагаються вибратися з Нью-Йорка.

Прем'єра фільму "Тихе місце: День перший" запланована на 28 червня 2024 року. Режисером виступив Майкл Сарноскі ("Свиня", "Олімпія").

Головні ролі виконали лауреатка "Оскара" Лупіта Ніонго ("12 років рабства", "Королева з Катві"), Джозеф Куїнн ("Дивні дива", "Епоха Дікенса"), Алекс Вулф ("Реінкарнація") та Джімон Гонсу ("Бунтівний місяць").