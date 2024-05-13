Після атаки дронів на НПЗ "Перший завод" у Калузької області (росія) у п'ятницю, 10 травня, стався витік нафти.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ASTRA.

Як з'ясувала ASTRA, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом.

Окрім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти.

Раніше ми писали про те, що безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" на території Башкирії в росії, що призвело до виникнення пожежі.