У Калузької області рф стався витік нафти після після атаки на НПЗ [ Редагувати ]
Після атаки дронів на НПЗ "Перший завод" у Калузької області (росія) у п'ятницю, 10 травня, стався витік нафти.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ASTRA.
Як з'ясувала ASTRA, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом.
Окрім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти.
Раніше ми писали про те, що безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" на території Башкирії в росії, що призвело до виникнення пожежі.
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