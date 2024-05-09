За 1000 км від України: безпілотник атакував НПЗ в Башкирії [ Редагувати ]
Безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" на території Башкирії в росії, що призвело до виникнення пожежі.
Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости" та "Новая газета Европа", посилаючись на главу регіону Радія Хабірова.
Атака сталася близько 11:00 у четвер, при цьому Хабіров зазначив, що "сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства".
Варто відзначити, що Башкирія знаходиться на відстані більше 1000 км від України. Російські медіа почали публікувати відео з димом від пожежі. За даними каналу Baza, безпілотник влучив у установку каталітичного крекінгу, що призвело до невеликого загоряння.
"Газпром нафтохім Салават" здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляє бензини, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти, скраплені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід.
по темі
Внаслідок російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури
Лазівка для обходу санкцій. російська нафта продовжує надходити у ті країни, які її повністю заборонили. Зокрема, у Велику Британію. Що відбувається і які ще країни закривають очі на походження імпортних нафтопродуктів - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
В Івано-Франківській та Львівській областях після нічних обстрілів, здійснених російськими силами, виникли пожежі на інфраструктурних об'єктах
Цієї ночі знову горіли російські заводи. Українські дрони дісталися Курської, Білгородської, Воронезької, Смоленської та Липецької областей.
В Україні вивели з експлуатації дві ГЕС, які постраждали внаслідок російських обстрілів 8 травня