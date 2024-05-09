Безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" на території Башкирії в росії, що призвело до виникнення пожежі.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости" та "Новая газета Европа", посилаючись на главу регіону Радія Хабірова.

Атака сталася близько 11:00 у четвер, при цьому Хабіров зазначив, що "сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства".

Варто відзначити, що Башкирія знаходиться на відстані більше 1000 км від України. Російські медіа почали публікувати відео з димом від пожежі. За даними каналу Baza, безпілотник влучив у установку каталітичного крекінгу, що призвело до невеликого загоряння.

"Газпром нафтохім Салават" здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини, виробляє бензини, дизельне пальне, гас, інші нафтопродукти, скраплені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід.