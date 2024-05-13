Третя штурмова розбила колону росіян, які наступали в Харківській області (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники з Третьої окремої штурмової бригади активно беруть участь у відбитті наступу російських військ у Харківській області. Зокрема, вони приєдналися до бою проти ворожої колони.
Як зазначають військові Третьої штурмової у Telegram, вони разом із підрозділами 66 окремої механізованої бригади та 77 бригади десантно-штурмових військ знищили танки та бойові машини піхоти російських військ.
Цілі були знищені за допомогою ударних безпілотників та артилерії.
Три одиниці техніки знищені безповоротно і ще чотири уражені. Противник розбігався по посадках, але частину особового складу знайшли та зачистили, - розповіли воїни.
При цьому вони уточнили, що розбито весь штурмовий підрозділ ворога.
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