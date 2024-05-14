Державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва у вівторок вранці.

Про це повідомляє Reuters.

Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.