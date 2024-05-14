Блінкен прибув до Києва, щоб "послати сильний сигнал заспокоєння українцям" - Reuters [ Редагувати ]
Державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва у вівторок вранці.
Про це повідомляє Reuters.
Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.
Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.
Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою, - сказав Блінкен.
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