Держдеп США не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині [ Редагувати ]
У Державному департаменті США передбачають, що російські окупаційні війська, що зараз намагаються просунутися у Харківській області, не зможуть досягти значних успіхів у цьому районі.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на заяву заступника речника Держдепу США Веданта Патела під час брифінгу.
За словами Патела, у США очікують, що росіяни у наступних тижнях будуть намагатися продовжити наступ на Харківщині і можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних.
Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії, - сказав Патела.
Він підкреслив, що США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.
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