У Державному департаменті США передбачають, що російські окупаційні війська, що зараз намагаються просунутися у Харківській області, не зможуть досягти значних успіхів у цьому районі.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на заяву заступника речника Держдепу США Веданта Патела під час брифінгу.

За словами Патела, у США очікують, що росіяни у наступних тижнях будуть намагатися продовжити наступ на Харківщині і можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних.

Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії, - сказав Патела.

Він підкреслив, що США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.