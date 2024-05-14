З окупованих територій України повернули ще шістьох дітей [ Редагувати ]
Ще шістьох дітей — одну дівчинку та пʼятьох хлопчиків у віці від 5 до 12 років — повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Батьки дітей вирішили виїхати з окупованої території, бо боялися, що їхніх дітей можуть відправити на так зване оздоровлення і не повернути назад. Організація Save Ukraine взялася за повернення дітей додому. Прокудін зауважив, що це була складна місія через тиск та залякування родин на блокпостах.
З початку 2024 року на контрольну для України територію вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області. Наразі з цими дітьми працюють медики й психологи.
Нагадаємо, у Харкові запрацювала підземна школа.
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