Ще шістьох дітей — одну дівчинку та пʼятьох хлопчиків у віці від 5 до 12 років — повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Батьки дітей вирішили виїхати з окупованої території, бо боялися, що їхніх дітей можуть відправити на так зване оздоровлення і не повернути назад. Організація Save Ukraine взялася за повернення дітей додому. Прокудін зауважив, що це була складна місія через тиск та залякування родин на блокпостах.

З початку 2024 року на контрольну для України територію вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області. Наразі з цими дітьми працюють медики й психологи.

Нагадаємо, у Харкові запрацювала підземна школа.