Що робити з російськими активами? І як їх передати Україні? У Брюсселі засідає Рада міністрів ЄС з економічних та фінансових питань. На порядку денному - передача Україні наступного траншу допомоги з пакету на 50 мільярдів євро, а також отримання доступу до прибутків від заморожених російських активів. Утім, ЄС повинен зробити більше, кажуть українські активісти в Брюсселі. Напередодні вони влаштували акцію протесту за участі кількох депутатів бельгійського та європейського парламентів. Чого вимагають і які способи передати Україні російські гроші розглядають політики? Дивіться далі.

"російські гроші повинні працювати". Це одне з гасел, під яким у Брюсселі пройшла демонстрація українських активістів. Головна вимога - змусити росію відшкодувати заподіяну Україні шкоду. Учасники виставили агресору чек на 411 мільярдів євро - за знищені житлові будинки, школи та інфраструктуру.

Понад 200 мільярдів євро знерухомлених російських активів зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Брюсселі. Тож саме Бельгія мала б сприяти використанню цих коштів на озброєння для ЗСУ чи захист українського неба, вважають активісти.

Василь Кушмунс, віцепрезидент організації "Promote Ukraine":

Ми навели приклад того, скільки систем протиповітряної оборони можна закупити за ці кошти. І те, що зараз Україна дуже потребує у звʼязку з новими наступальними діями з боку російської федерації, ми вважаємо, що зараз як ніколи важливо передати Україні ці кошти, щоб вона могла забезпечити себе різними видами озброєння.

Лист з таким проханням демонстранти передали бельгійському премʼєр-міністру Александру де Кроо.

російські кошти можна використати як гарантію позики й передати Україні на тій підставі, що агресор буде змушений виплатити репарації після закінчення війни. Таку ідею підтримують деякі країни "Великої сімки" та депутати Європарламенту. Серед них Йохан Ван Овертвельд - він також долучився до української акції протесту.

Йохан Ван Овертвельд, депутат Європарламенту від Бельгії:

Якщо ми це зробимо, можемо легко залучити близько двохсот мільярдів євро для України. І це, очевидно, дуже допоможе належно довести цей бій до кінця. Звісно, є дуже багато нюансів, які потрібно вивчити, щоб такий підхід спрацював, але це треба зробити. Легко не буде, так само як і фінансування військової допомоги Україні не може бути легким. Але треба зробити все, щоб залучити всі наявні ресурси.

Долю заморожених російських активів країни "Великої сімки" обговорять на зустрічі в Італії наступного місяця. А Євросоюз поки що готується передати Україні відсотки від цих коштів. Це приблизно три мільярди євро на рік. У Раді ЄС завершується робота над остаточним текстом рішення. А вже наступного тижня затвердити його повинна Рада з загальних питань. За пропозицією Єврокомісії, 90 відсотків від загальної суми процентів підуть на закупівлю зброї для України. Ще 10 - у бюджет ЄС, щоб потім передати їх на гуманітарні програми та відновлення України.