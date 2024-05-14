Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Близько дев'ятисот тисяч євреїв загинули під час Голокосту в Україні! Втім, кількість убитих німецькими нацистами людей могла бути значно більшою, якби не українці. Вони, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від смерті. Незабаром у Національному музеї історії України у Другій світовій війні розпочнеться захід, присвячений цій даті. Михайло Манилюк зараз на місці подій і готовий розповісти про все.

Вони стали янголами-охоронцями для людей, яких хотіли просто знищити! Саме тут у музеї триває захід під назвою "Українці-Рятівники". Марафон, на якому протягом кількох годин розповідатимуть реальні історії про порятунок євреїв у роки Другої світової. Від почутого та побаченого - холоне серце. Під час Другої світової війни гітлерівці намагалися знищити єврейське населення. Багато українців, ризикуючи власним життям, переховували євреїв, допомагали їм із документами.

Світлана Даценко, завідувач відділу Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Це історії з різних областей України. Ми маємо історію Анастасії Сушко. Люди, які рятували єврейське населення, здійснювали справжній подвиг! З 1953 року держава Ізраїль їх називає Праведниками народів світу. Причому неважливо, це був порятунок одного єврея чи кількох десятків. Надзвичайно важливо, що в нашому календарі з'явилася така дата.

Наразі понад дві з половиною тисячі українців удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу. Це четверте місце серед усіх країн за кількістю нагороджених. Водночас тисячі героїв залишаються невизнаними й невідомими. Втім, історію не забути й вона знову повторюється. І зараз росія намагається знищити українців. Але ми не здаємося. Захищаємося на полі бою. Захищаємо свою історію.