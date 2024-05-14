Ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку, мав там частковий успіх - Синєгубов [ Редагувати ]
За цю добу вже 35 населених пунктів Харківщини були під вогнем росіян. Ворог завдав ракетного удару по самому місту Харкову.
Про це у вівторок, 14 травня, розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"За добу у нас загинула одна цивільна людина, ще 13 отримали поранення. Крім цього, ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку, мав там частковий успіх, однак він доволі умовний.
Так само ворог атакує Вовчанський напрямок. Наразі на північних околицях нашого міста проводяться стрілецькі бої. Воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх напрямках, де ворог намагається просунутись", - сказав Синєгубов.
Також він зазначив, що з Чугуївського району евакуювали більше 7 тисяч людей.
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