Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України оприлюднила важливий звіт, у якому оприлюднені конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО.

Про це повідомляє в Telegram Андрій Єрмак.

"У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, де ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Надійна перспектива членства в НАТО — це ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Наш звіт підкреслює важливість таких кроків для досягнення справедливого миру", - зазначив Єрмак.

Він також зазначив, що робоча група пропонує чіткі часові рамки для вступу України до НАТО - не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов. Також необхідно посилити зусилля щодо військової допомоги Україні, включаючи зняття всіх обмежень на постачання звичайних озброєнь. Важливо, щоб союзники витрачали 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні та розблокували заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів для підтримки нашої країни.

"Якщо Україна не отримає запрошення на Вашингтонському саміті, це може посилити агресію з боку РФ. Сильні та чіткі рішення НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони стануть мотивацією та підтримкою для наших військових і всіх громадян", - додав він.

Андерс Фог Расмуссен також наголосив на необхідності рішучих дій з боку НАТО для перемоги України та встановлення стійкого миру.

"Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. Наш звіт викладає конкретні заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки. Приєднання України до НАТО - це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки в Європі", - зазначив Расмуссен.