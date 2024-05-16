Зеленські в чорно-білих вишиванках привітали українців зі святом [ Редагувати ]
У День вишиванки, президент Володимир Зеленський та його дружина Олена привітали українців, опублікувавши у своїх соціальних мережах спільне святкове фото.
Подружжя вирішило збігатися у виборі своїх образів, вони обрали чорно-білі вишиванки: Володимир з вишивкою у вигляді орнаменту, Олена - з рослинними мотивами.
Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону, - ідеться в дописі Зеленських у Instagram.
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