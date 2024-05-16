У День вишиванки, президент Володимир Зеленський та його дружина Олена привітали українців, опублікувавши у своїх соціальних мережах спільне святкове фото.

Подружжя вирішило збігатися у виборі своїх образів, вони обрали чорно-білі вишиванки: Володимир з вишивкою у вигляді орнаменту, Олена - з рослинними мотивами.