Щорічно у травні українці відзначають яскраве та самобутнє свято День вишиванки, присвячене нашому національному одягу. Українська вишиванка з'явилася багато століть тому, а кількість різних візерунків та технік шиття порахувати неможливо. Це свято люблять і діти, і дорослі, із задоволенням вбираючись у яскраві сорочки.

Історія та візерунки української вишиванки

Точний період появи українських вишиванок встановити не можна, але відомо, що зачатки цього ремесла існували за кілька тисячоліть до нашої ери. Археологи знаходили залишки стародавнього посуду з візерунками, схожими на вишиванку.

Мистецтво вишиванки стрімко розвивалося в Київській Русі. У ті часи вишиті сорочки були дуже дорогими і доступними лише для багатіїв. Існували спеціальні школи вишивальниць при школах і монастирях, які здебільшого працювали на замовлення знатних осіб.

З 17 століття мистецтво вишиванки почало поширюватися в народі. Вишивати вміла кожна українка. Дівчата вишивали рушники на своє майбутнє весілля і демонстрували родичам нареченого. Якщо наречена погано володіла голкою, то її могли вважати невмілою господинею.

Поступово вишиванки стали доступнішими і все частіше використовувалися в побуті. З'явилися не тільки жіночі, а й чоловічі вишиті сорочки. З українських класиків вишиванки полюбляв Іван Франко, поєднуючи їх із піджаками та жупанами. Саме в такому одязі він зображений на купюрі 20 гривень.

Українська вишиванка має свої традиційні особливості в різних регіонах. Приміром, широко відома полтавська техніка вишивки білою ниткою по білій тканині. У кримських вишиванках часто використовуються рослинні та квіткові візерунки, у чернігівських - тонкі та мініатюрні стібки, а в закарпатських - яскраві та строкаті різнокольорові малюнки.

Привітання з Днем вишиванки

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

Хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім’ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу…

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

***

Квіти розцвітають

Ось на рукавах,

З ирію далекого

Повернувся птах -

Дивні візерунки

Сяють, мов живі -

Мама вишивала

Оберіг мені!

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

Вишиванка поєднує українців з усього світу, зігріває серця та душі теплом! Це наша особливість та невід'ємна частина культури! Вітаю з Днем вишиванки та бажаю сімейного затишку, достатку, мирного та щасливого життя!

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Вітаю вас із сьогоднішнім святом, Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять є надзвичайно важливою, і тільки ми з вами можемо її зберегти і передати нащадкам. Нехай ваше життя буде яскравим, як цей чудовий день!

Вітаємо зі щирим та красивим святом - Днем Вишиванки! Згадаймо про нашу Україну, своїх прадідів та традиції. Історія Батьківщини - це наше майбутнє. Любитимемо її і захищатимемо!

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З Днем вишиванки, Україно! Будь мирною, щасливою, вільною та незалежною! А нам усім бажаю носити вишиванку з гордістю та насолодою. Слава Україні!

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