Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка на махінаціях у вугільній сфері завдала державі шкоди на понад 2 млрд гривень. У цій справі 17 травня був затриманий бізнесмен Віталія Кропачов. Про це повідомило ДБР і Офіс генпрокурора.

Працівники ДБР у тісній взаємодії з Національною поліцією затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест". Він (Кропачов - ред.) через керівництво свого підприємства та службових осіб Міністерства енергетики України та Державної податкової служби України завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

"Український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство "ВК "Краснолиманська".

Держпідприємство залежне від ТОВ "Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством", - пише ДБР.

Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою.

При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства.

"Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна.

Слідство наразі задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування", - повідомляє ДБР.

У першому: встановлено факт неправомірного застосування ТОВ"Краснолиманське" у період з 01 січня 2022 по 31 серпня 2023 рр. податкової пільги - застосування нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75 млн 105 тис. грн.

Другий епізод: члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2 млрд 194 млн грн.

Третій епізод: керівництво підприємства у період з 01 січня 2022 по 30 вересня 2023 рр., не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн. Через що держпідприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 169 млн 938 тис. грн.

Також станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 млрд 124 млн грн.

Також слідство встановило, що службові особи ТОВ "Краснолиманське", за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже мільярд гривень.

Працівники ДБР повідомили про підозру:

Бенефіціарному власникові ТОВ "Краснолиманське" за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ст. 219 (доведення до банкрутства), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна одержаного злочинним шляхом) КК України. Управителю фінансами бізнесмена за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України. Директору ТОВ «Краснолиманське» за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України; Головному бухгалтеру ТОВ "Краснолиманське" за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Віталій Кропачов - уродженець міста Торез Донецької області. У 2014 році викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей України, а у 2017-му - шахту "Краснолиманська", пише LIGA.net.

Має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях. Також володіє медіаактивами. Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 році на основі закритих телеканалів "112 Україна" та NewsOne запустив телеканал Ukraine World News.

Віталій Кропачов/LIGA.net